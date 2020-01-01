أخبار أهلي جدة - يوسف البلايلي يريد فسخ عقده وجروس يتقدم بشكوى

جول يُقدم لكم أهم أخبار الأهلي السعودي الخميس2 إبريل 2020

تواصل الصحافة السعودية تسليط الضوء على أبرز أخبار النادي الأهلي بشكل مستمر، بجانب الأخبار حول مصير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 2 إبريل 2020 ...

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بلايلي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي وجروس يُزيد الطين بلة

كشفت تقارير صحفية محلية عن نبأ غير سارة لجماهير النادي الأهلي، بعدما أكدت وجود رغبة لدى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي في الرحيل عن النادي.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن اللاعب يرغب في فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة الأخيرة.

كما تقدم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادى الأهلي، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الأهلي، لعدم استلامه رواتبه المتأخرة والشرط الجزائي.

الأهلي يدعم العاملين ماليًا بسبب كورونا

حرص الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالأهلي، على تقديم دعم مالي خاص للموظفين أصحاب الرواتب المنخفضة، بهدف إعانتهم على الأوضاع والظروف الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك ليواصل الأهلي المساهمة في المبادرات الاجتماعية، التي أطلقت من عدة جهات حكومية أو خاصة، للتخفيف من الآثار المترتبة على قرارات وزارة الصحة السعودية، وباقي القطاعات لوقف انتشار فيروس كورونا، والعمل على احتوائه، ومنها قرار منع التجوم في أوقات محددة من اليوم.

الأهلي يقدم نصائح وإرشادات طبية للوقاية من كورونا

قدم مركز الأمير عبد الله الفيصل، لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزمة من النصائح والإرشادات الطبية، التي تساعد في معرفة كيفية الإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة جدة.