أحمد موسى يطير إلى نيجيريا بموافقة النصر

وافق الجهاز الفني بنادي النصر على طلب لاعب الفريق الأول أحمد موسى بالمغادرة إلى نيجيريا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي النصر برئاسة سعود السويلم، مساء أمس عن الموافقة على سفر اللاعب أحمد موسى إلى مسقط رأسه نيجيريا.

وبحسب ما كشف نادي النصر فأن اللاعب طار إلى نيجيريا للوقوف مع والدته، نظراً للحالة الصحية الحرجة التي تمر بها.

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حساب النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب :" وافق الجهاز الفني بنادي النصر على طلب لاعب الفريق الأول أحمد موسى بالمغادرة إلى نيجيريا للوقوف مع والدته ، نظراً للحالة الصحية الحرجة التي تمر بها".

وبذلك تأكد غياب موسى عن مواجهة أحد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُعلن سفر لاعبه النيجيري أحمد موسى إلى نيجيريا لظروف مرض والدته ⚽️



(📸: @AlNassrFC ) pic.twitter.com/x6rkOdKH0Z — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 24, 2019

يُذكر أن أحمد موسى مازال في مرحلة التأهل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع الفريق في أحدى مباريات الدوري.