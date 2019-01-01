أحمد موسى يبدأ مرحلة جديدة من العلاج ومدرب النصر يترقب

الدولي النيجيري غاب عن صفوف العالمي منذ الجولة الثانية

ماجد جزر

دخل اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر السعودي مرحلة جديدة من العلاج عقب الإصابة التي عانى منها اللاعب مؤخرًا وغاب عن بسببها عن المشاركة مع العالمي.

نادي النصر أعلن أن موسى بدأ الانخراط في برنامجه اللياقي التأهيلي من أجل العودة للتواجد في المباريات بشكل طبيعي.

الدولي النيجيري غاب عن صفوف العالمي منذ الجولة الثانية في الدوري السعودي للمحترفين والتي كانت أمام نادي الفتح.

. وسيخضع موسى لبرنامج لياقي خاص، يستمر خمسة أيام، يجري بعدها أشعة الرنين المغناطيسي، مطلع الأسبوع المقبل، للتأكد من جاهزيته للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

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ويتعرض موسى لحالة نقد كبيرة من قبل جماهير نادي النصر والدوري السعودي، بسبب عدم ظهوره بالمستوى الفني الذي كان عليه قبل القدوم إلى العالمي.