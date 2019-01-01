الكشف عن موعد انضمام أمرابط وأحمد موسى لتدريبات النصر قبل الديربي

تنتظر جماهير العالمي عودة الثنائي بشكل قوة وشغف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن انضمام الثنائي نور الدين أمرابط وأحمد موسى إلى تدريبات النصر غدًا الأربعاء من أجل الاستعداد لمباراة الهلال.

ويلتقي النصر أمام الهلال الجمعة المقبل 29 مارس في إطار مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنتظر جماهير العالمي عودة الثنائي بشكل قوة وشغف وذلك بعد تواجد كلاهما رفقة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية.

نور الدين أمرابط مازال يُعاني من الإصابة لذلك قرر هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم عدم الاستعانة به في المباراة الودية التي يخوضها أسود الأطلسي أمام الأرجنتين.

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كارلوس إدواردو لاعب #الهلال صنع 39 فرصة. pic.twitter.com/TTsIRDjy4W — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 25, 2019

على الجانب الأخر، فأن أحمد موسى أبلغ الجهاز الفني للمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم برغبته في عدم خوض مباراة مصر من أجل الاستعداد لمباراة الموسم في الكرة السعودية.

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.