أحمد مرتضى : عبدالله السعيد يحتفظ بقميص الزمالك وبيراميدز هو مُنافسنا

صفقة انتقال عبد الله السعيد للأبيض كانت صفقة القرن بحق، خاصة وأنه لم يكن أحد يتوقع أن ينتقل أحد قادة الأهلي للزمالك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تمسك أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بوصف صفقة اللاعب عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي السابق بصفقة القرن.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد نجل رئيس نادي الزمالك أن صفقة انتقال عبد الله السعيد للأبيض كانت صفقة القرن بحق، خاصة وأنه لم يكن أحد يتوقع أن ينتقل أحد قادة الأهلي للزمالك.

وواصل أحمد مرتضى مشيراً إلى أن السعيد يمتلك قميص الزمالك حتى الآن، لأنه تسلم كافة مستلزمات النادي عند التوقيع. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وتعليقاً على تجربة نادي بيراميدز، أكد أحمد مرتضى دعمه الكامل لها، مؤكداً أنها ستثري الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر.

شقيق الشحات: لديه عروض خليجية وبلجيكية ولا مفاوضات مع الأهليhttps://t.co/F6shhvNEj7 pic.twitter.com/v4ZYoom4dN — جول مصر (@goaleg) December 26, 2018

وأنهى أحمد مرتضى مشيراً إلى أن نادي بيراميدز هو منافس الزمالك هذا الموسم، ودخول الأهلي في المنافسة صعب.