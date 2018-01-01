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أحمد مرتضى : عبدالله السعيد يحتفظ بقميص الزمالك وبيراميدز هو مُنافسنا

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صفقة انتقال عبد الله السعيد للأبيض كانت صفقة القرن بحق، خاصة وأنه لم يكن أحد يتوقع أن ينتقل أحد قادة الأهلي للزمالك

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تمسك أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بوصف صفقة اللاعب عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي السابق بصفقة القرن.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد نجل رئيس نادي الزمالك أن صفقة انتقال عبد الله السعيد للأبيض كانت صفقة القرن بحق، خاصة وأنه لم يكن أحد يتوقع أن ينتقل أحد قادة الأهلي للزمالك.

وواصل أحمد مرتضى مشيراً إلى أن السعيد يمتلك قميص الزمالك حتى الآن، لأنه تسلم كافة مستلزمات النادي عند التوقيع.

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وتعليقاً على تجربة نادي بيراميدز، أكد أحمد مرتضى دعمه الكامل لها، مؤكداً أنها ستثري الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر.

وأنهى أحمد مرتضى مشيراً إلى أن نادي بيراميدز هو منافس الزمالك هذا الموسم، ودخول الأهلي في المنافسة صعب.

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