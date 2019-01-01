أحمد فتحي يقود الوسط ومروان محسن في الهجوم - تشكيل الأهلي أمام صن داونز

يلتقي النادي الأهلي بعد قليل وبالتحديد في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي بعد قليل وبالتحديد في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

تشكيل الأهلي شهدت تواجد اللاعب أحمد فتحي في خط وسط الفريق، من الاحتفاظ باللاعب محمد هاني في قيادة هجوم الأحمر.

مدرب #الوحدة السابق يتحدث عن المقارنة بين الدوري المصري والسعودي. pic.twitter.com/dkvaipruvZ — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 6, 2019

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

الأهلي بالزي التقليدي في مواجهة صن داونز

حارس المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية واحمد فتحي وكريم نيدفيد.

خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن.