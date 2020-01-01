أحمد شوبير يكشف مستجدات مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي

قام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات المفاوضات بين النادي الأهلي المصري واللاعب أحمد فتحي خلال الفترة الحالية.

وعبر قناة "أون تايم سبورت" أكد شوبير على أن الاتفاق بين الأهلي واللاعب أصبح قريبًا وقال : "أحمد فتحي سيجدد للنادي الأهلي موسمين أو ثلاثة مواسم".

وواصل شوبير تصريحاته :"جلسة الإثنين المقبل سيتم خلالها حسم كافة الأمور وسيوقع أحمد فتحي على عقود التجديد للأهلي".

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الأهلي كان أصدر بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، أمس الخميس قال فيه : "حددت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، الحادية عشر ظهر الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف البيان: "قام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه".

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ويعد أحمد فتحي من اللاعبين الأساسيين في الأهلي طوال المواسم الماضية ومن أعمدة فريق الأهلي مما يدفع الفريق الأحمر للحصول على توقيعه بعقد جديد.