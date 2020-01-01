الخطيب يتلقى خطابًا من رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي

علاقات طيبة بين الأهلي وصن داونز

تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خطابًا رسميًا من نظيره رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي تقديرًا له وللتعاون بين الناديين.

وأكد داونز باتريس موتسيبي رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، أن العلاقة بين الناديين طيبة وقوية وأن الأهلي يستحق الفوز بالبطولة الإفريقية.

وجاء الخطاب على النحو التالي: " شكرًا جزيلًا على خطابك الأخير.. على الأهلي أن يفخر بأن لديهم رئيسًا مثلك، وليس الأهلي فقط بل جميع الأندية الإفريقية، التي من بينها تم اختيار الأهلي نادي القرن بإفريقيا، عليهم جميعًا بأن يفخروا بوجودك رئيسًا للأهلي".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لقد كنتُ دائمًا متابعًا جيدًا للأهلي ونجاحاته الكبيرة على مر السنين، وأنا على ثقة تامة أن هذا النادي وتحت قيادتك سيحقق المزيد من النجاحات والنمو".

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وتابع الخطاب: "أود دائمًا أن نعمل معًا، وأن يعمل الأهلي وصن داونز على تطوير كرة القدم داخل بلادنا و داخل قارتنا الإفريقية، أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وأنتم تستحقون الفوز بلقب دوري الأبطال لهذا العام، إلى أن أراك قريبًا، لك مني كل التحية".

وكان الخطيب قد أرسل في وقت سابق خطاب لرئيس صن داونز عبر خلاله الشكر والتقدير للجهود الطيبة التي ظهرت خلال تواجد الأهلي في جنوب إفريقيا.