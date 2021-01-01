أحمد سمير .. الجوكر الذي يتفوق على أجنحة الأهلي

اللاعب مرشح للانضمام للأهلي الموسم القادم

ترددت أنباء كثيرة مؤخرًا عن رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد سمير جناح طلائع الجيش الذي لم يكتف بالترحيب بالأمر بل أكد أنه يحلم بارتداء القميص الأحمر، فهل يستحق اللاعب الانضمام للعملاق المتوج بالثلاثية الموسم الماضي؟ وهل هو أفضل من أجنحة الفريق الحالية؟

صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الداخلية وانتقل منه إلى الزمالك عام 2014 لكنه لم يلعب كثيرًا وأعير إلى الإسماعيلي والمصري قبل أن يرحل نهائيًا إلى وادي دجلة ثم الاتحاد السكندري وأخيرًا الجيش صيف 2018.

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أحمد سمير .. اللاعب الجوكر

اللاعبون القادرون على شغل أكثر من مركز في الملعب مفضلون دومًا عند المدربين، وأي فريق كبير يُحب كثيرًا امتلاك اللاعب الجوكر القادر على تقديم الكثير من الحلول وقت الطوارئ.

أحمد سمير يُمكن وصفه باللاعب المثالي عند الحديث عن "الجوكر" في كرة القدم، فهو يُجيد اللعب في الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم المتحرك ولاعب الوسط الأيسر وحتى الظهير الأيسر، مما يعني أنه قادر على حل عديد المشاكل لدى الفريق الأحمر.

المركز المفضل للاعب يبقى الجناح الأيسر وقد سبق أن خاض به 40 مباراة حسب موقع ترانسفيرماركت، فيما لعب 25 مباراة في يسار الدفاع، و25 مباراة في الجناح الأيمن، وقد لعب 12 مباراة خلف المهاجم فيما يبدو أن تواجده في بقية المراكز كان في حالات الطوارئ خلال مسيرته الكروية.

عقدة الزمالك و"كوكتيل" المهارات

"كوكتيل مهارات يا ابني والله" .. تلك جملة شهيرة للمعلق المحبوب ميمي الشربيني اعتاد قولها عند حديثه عن اللاعبين أصحاب المهارات المنتوعة في كرة القدم.

لو أتيح للشربيني فرصة التعليق على مباراة لأحمد سمير سينطق بتلك الجملة بالتأكيد، فاللاعب المصري يمتلك العديد من المهارات الكروية وأبرزها التسديد الثابت والمتحرك والتمريرات الذكية والتحرك دون كرة في المساحات وأنصاف المساحات.

نقطة أخرى تُميز أحمد سمير وهي أنه يُمثل عقدة لنادي الزمالك .. إذ اعتاد التألق أمامه وزيارة مرماه منذ رحل عنه، اللاعب لعب ضد الأبيض في الدوري والكأس 9 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

واحد صنع فرصًا أكثر منه .. أرقام أحمد سمير مع الجيش موسم 2020-2021

يحظى أحمد سمير بموسم رائع مع طلائع الجيش، والأرقام تؤكد هذا الأمر .. اللاعب أحرز 7 أهداف خلال 14 مباراة، منهم هدف واحد من خارج منطقة الجزاء وكان ضد الأهلي وتحديدًا حارس مرماه محمد الشناوي.

صنع أحمد سمير هدفين، مما يعني أنه بصم على 9 أهداف هذا الموسم، ولا يتفوق عليه أي لاعب في هذا الرقم، كما صنع 27 فرصة لزملائه ويُعد الثاني في القائمة خلف عمرو الحلواني.

عمرو جمال وحسام حسن فقط من استطاع التسديد بين القائمين والعارضة أكثر من أحمد سمير، إذ سدد الأول 16 مرة والثاني 15 ولاعب الجيش 14 تسديدة، بجانب 5 أخرى خارج المرمى و4 تصدى لها الدفاع المنافس.

تواجد اللاعب ينحصر أكثر في نصف ملعب الخصم، إذ مرر 466 تمريرة منهم 305 في نصف ملعب المنافس، وقد بلغت نسبة نجاح تمريراته 83% وانخفضت في نصف ملعب المنافس إلى 79%.

الرقم الذي قد يبدو الأهم في ظل أزمة إهدار الفرص في الأهلي أن أحمد سمير استطاع إحراز 5 أهداف من الفرص الكبرى التي سنحت له، بنسبة نجاح تخطت الـ71%.

أرقامه مقارنة بأجنحة الأهلي

تحدثنا في موضوع سابق عن أجنحة الأهلي وكيف أنها تندرج تحت بند الكم لا الكيف فيما يتعلق بالعدد والجودة، إذ يمتلك الفريق عددًا جيدًا من الأجنحة، هم محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وجونيور أجايي وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن، لكنهم جميعًا لا يُنتجون الإنتاج الهجومي المطلوب لفريق بحجم وطموحات نادي القرن في أفريقيا، بجانب أن جميعهم ينتمي لمستوى واحد من الجودة أقل من المطلوب ... خاصة مقارنة بأدائهم هذا الموسم.

السؤال الأهم .. هل سيُضاف أحمد سمير لتلك القائمة ويكون مجرد جناح جديد في الأهلي؟ أم أنه يتفوق عليهم في عامل الجودة والإنتاج؟ لنرى ما الذي تقوله الأرقام ...

الشكل أعلاه يُوضح تمامًا أن أحمد سمير يتميز بأدائه وأرقامه المهمة هذا الموسم في الدوري المصري عن جميع أجنحة الأهلي، حتى أنه يمتلك الأفضلية كذلك في الأدوار الدفاعية، إذ نجح في افتكاك الكرة 6 مرات بدقة بلغت 75%.

هذا يعني أن انضمامه للأهلي سيرفع من مستوى جودة الأجنحة في الفريق وسيُحسن من إنتاجه الهجومي مما قد يُسهل للمهاجمين إحراز الأهداف، خاصة أنه كذلك يُجيد استغلال الفرص المتاحة له، وبغض النظر عن الفرص الهائلة التي أهدرها أمام الشناوي في مباراة الفريقين الأخيرة.