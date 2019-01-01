أحمد خليل: خذلنا الجماهير وفشلنا في استغلال أخطاء قطر

حزن شديد في المعسكر الإماراتي بعد الخسارة الثقيلة أمام قطر بنصف نهائي كأس آسيا

يشعر أحمد خليل نجم المنتخب الإماراتي، بالحزن الشديد، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

الإمارات ودعت البطولة المقامة على ملعبها، بعد الخسارة أمام المنتخب القطري برباعية نظيفة مساء اليوم الثلاثاء.

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الأهداف جاءت عن طريق بوعلام خوخي في الدقيقة 22، المعز علي عبد الله 37، حسن خالد الهيدوس80 وحامد إسماعيل 93.

وقال خليل عقب الخسارة:"لا يوجد شيء صعب في كرة القدم، ولكن عدم استغلال للفرص يجعل الأمور صعبة".

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( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/8VPIc5aIAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وأضاف:"لم نظهر بالشكل المطلوب ولم نستغل بعض الأخطاء التي ارتكبها الخصم، كلما قلت الأخطاء تكون الأجدر للفوز".

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وتابع:"نشعر بالحزن الشديد على الجماهير التي حضرت المباراة ولم تشعر بأي سعادة، لكن على كل حال سنحاول التعلم من جميع أخطائنا".

ومن المقرر أن تلعب قطر المباراة النهائية أمام اليابان يوم الجمعة القادم، على ملعب مدينة زايد الرياضية.