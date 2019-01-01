أحمد حسن: الوديات لم تكن مفيدة وغياب صلاح مؤثر

الصقر يتحدث عن غياب محمد صلاح أمام كينيا

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، على أن المنتخب المصري لم يستفيد من المباريات الودية التي أجراها مؤخرًا أمام بوتسوانا وليبيريا، قبل مباريات التصفيات.

منتخب مصر حقق الفوز على بوتسوانا بهدف دون رد، وتكررت نفس النتيجة أمام ليبيريا، في المباراة الودية الثانية.

حسن قال خلال تصريحات للقناة الأولى المصرية: "أتمنى التوفيق لحسام البدري والجهاز المعاون وجميع اللاعبين، والبداية مهمة في ظل مرحلة جديدة".

الصقر تابع: "البدري لن يضم وجوهًا جديدة خلال الفترة القادمة، لأنه ضم اللاعبين المتاحين خلال الوقت الحالي".

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وتحدث أحمد حسن عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة كينيا، حيث قال: "كان الله في عون البدري، لأنه لاعب مؤثر وله ثقل، وجميع الفرق تكون حذره عند مواجهته".

واختتم عميد لاعبي العالم تصريحاته قائلًا: "غياب صلاح سيؤثر معنويًا، ومنتخب صر اسم كبير وله هيبته، ولكن تواجد نجوم في الفريق يمثل عبئًا إضافيًا على المنافس".

منتخب مصر سيواجه نظيره الكيني مساء الخميس، بالجولة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام في الكاميرون.