بعد غياب 11 شهرًا .. الاتحاد يستعيد نجمه رغم استبعاده من القائمة!

الاتحاد يستعد لمواجهة الفتح

استعاد نادي الاتحاد أحد نجومه الغائبين منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة الفتح المقبلة في دوري روشن.

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ويواجه الاتحاد نظيره الفتح مساء الأحد، بالجولة الـ11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد استعاد ظهيره الأيسر أحمد بامسعود، بعد غيابه الذي طال 11 شهرًا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من عودة بامسعود للتدريبات الجماعية، إلا أنه لن يستطيع المشاركة في أي مباريات، لأنه غير مقيد في قائمة الفريق، ولن يعود لها إلا في يناير المقبل أو صيف 2025.

وشهدت التدريبات مشاركة الفرنسي نجولو كانتي بعد عودته من المشاركة مع منتخب فرنسا، كما بدأ كريم بنزيما التدرب بالكرة في آخر مراحل برنامج تأهيله من إصابته الأخيرة في الفخذ، قبل العودة للتدريبات الجماعية.