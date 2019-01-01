من هو أحمد الصائغ رئيس الأهلي الجديد؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارته؟

تأسس النادي الأهلي السعودي عام 1355 هـ ـ 1937 م على يد أربعة شبان، ويقع مقره في قلب مدينة جدة الحالمة ويعد أكبر مناراتها الرياضية بموقعه الاستراتيجي على أكبر شوارعها ـ شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية).

الأهلي الذي تُطلق عليه جماهيره لقب "الراقي" على موعد مع رئيس جديد ليدخل ضمن قائمة رؤوساء النادي على مدار تاريخه، والذي مر عليه 39 رئيسًا من قبل.

وأعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الأهلي السعودي فوز أحمد بن بكر الصائغ برئاسة الراقي لمدة أربع سنوات مقبلة، بالتزكية.

الصائغ حظى بدعم من الأمير منصور بن مشعل؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف بالراقي، بعد قرر عبد الإله مؤمنة الانسحاب من الترشح بشكل مفاجئ.