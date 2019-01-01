أحمد أحمد يكشف سبب تعيين فاطمة سامورا في لجنة تطهير الكاف

كشف الكاف عن طلب اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساعدة من الاتحاد الدولي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخاذ بعض القرارات والإجراءات لتطهير الاتحاد الأفريقي "كاف" من المشاكل الإدارية والأزمات التي تعرض لها رئيسه خلال الآونة الأخيرة.

وقرر الـ"فيفا"، تكليف السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة لتطوير وتطهير الاتحاد الأفريقي "كاف"، وانتشاله من الأزمات الإدارية التي طالته خلال الفترة الماضية.

وكشف الكاف عن طلب اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساعدة من الاتحاد الدولي "فيفا" للتعامل مع أزمات قيادتها الحالية والمآزق الإدارية.

محمود الخطيب متواجد في مران المنتخب المصري استعدادًا للبطولة الإفريقية💫💫#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LIw8eyVuIO — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

التقارير أكدت أن الـ«فيفا» سيقوم بعمليات تطهير وإصلاح لهيكل الكاف الإداري بالإضافة إلى موارده المالية، بعد الأزمة الأخيرة التي خضع لها أحمد أحمد رئيس الكاف بالتحقيق معه في فرنسا بتهم شبهات مالية واعتداءات جنسية.

وفي هذا الإطار علق رئيس الكاف على هذا الأمر قائلاً : "طلبت هذا الأمر بسبب العمل الإداري أصبح معقدًا للغاية".

وأضاف : "أمرت بعقد جلسة استماع ونحن نسمع أينما حللنا على قضايا فساد وطلبنا من فيفا أن يتحروا ويتحققوا فيما يحدث في الكاف وأطلب منكم أن تنتظروا النتائج ولا تسمعوا للشائعات".

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وأنهى أحمد أحمد تصريحاته : "هناك أمل في تغيير الأمور من أجل تطوير كرة القدم في إفريقيا وما لا أحبه في الحياة الأكاذيب ونكران الجميل".