أحمد أحمد يشيد بجهود الرئيس السيسي لاستضافة أمم إفريقيا في 5 أشهر

كل الأطراف عملت على تطوير كرة القدم والتضحية بكل شيء من أجل ذلك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بما تُقدمه مصر مستضيفة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل العمل على إنجاح هذه النسخة.

رئيس الكاف قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل : "واجهنا طريقًا صعبًا للغاية لتطوير كرة القدم الإفريقية وكل الأطراف عملت على تطوير كرة القدم والتضحية بكل شيء من أجل ذلك".

بطولة كأس أمم إفريقيا تنطلق غدًا الجمعة في مصر بمواجهة صاحب الأرض والجمهور أمام منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة.

أحمد أحمد أضاف : "نشكر السيد عبدالفتاح السيسي على موافقته وترحيبه بإقامة البطولة على أرض مصر خلال ٥ أشهر فقط ، وتمت المساعدة من كل الجهات: الحكومة المصرية واتحاد الكرة وأعضاء الفيفا وشركة لاجاردير".

محمود الخطيب متواجد في مران المنتخب المصري استعدادًا للبطولة الإفريقية💫💫#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LIw8eyVuIO — جول مصر (@goaleg) June 19, 2019

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي على أن كل الاستعدادات تمت بشكل فائق وكبير لإقامة هذه البطولة ونهايتها بنجاح، وأيضًا حدث القرعة الذي كان حدثًا أكثر من رائعًا وهو ما يدل على براعة المنظمين في هذا الحفل.

وأكمل أحمد : "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وهذه هي المرة الخامسة في تنظيمها .. ورقم ٩ هو خاص لمصر بعد تنظيم البطولة ١٩٥٩ و٢٠١٩ ، ونحن المسلمين الرقم الفردي له مكانة خاصة لنا".

جروس على أعتاب العودة إلى الدوري السعودي مُجددًا

وبالحديث عن سفراء البطولة قال : "محمود الخطيب دروجبا وإيتو ويايا توريه، هؤلاء سفراء كأس الأمم الأفريقية، وأشكر صامويل إيتو والحاج ضيوف على حضورهم المؤتمر".