أحد يدافع عن العويشير وينتقد تطاول بعض الإعلاميين عليه

اللاعب استفز جمهور الهلال خلال مباراة الأمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال الجدل دائرًا في الإعلام السعودي حول احتفال عبد الله العويشير حارس مرمى أحد بالتعادل الثمين أمام الهلال في الجولة الـ24 من الدوري السعودي أمس السبت.

ولعب حارس المرمى دورًا بارزًا في نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، كما ألغى الحكم هدفين للزعيم بعد الرجوع لتقنية الفيديو وتصدت العارضة لتسديدة ممتازة من سيباستيان جيوفينكو، وخسر متصدر البطولة نقطتين ثمينتين في صراعه مع النصر على اللقب قبل ديربي الرياض المرتقب بينهما الجمعة القادم.

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وعقب اللقاء، احتفل العويشير بالتعادل بطريقة مستفزة جدًا أمام جماهير الهلال التي قذفته بزجاجات المياه لتبدأ أزمة في الملعب انتهت سريعًا بعد تدخل الأمن والإداريين من الناديين.

وشن بعض الإعلاميين هجومًا لاذعًا ضد اللاعب السعودي لاحتفاله المستفز، لكن ناديه متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي دافع عنه معتبرًا ما قام به احتفالًا عاديًا بنقطة ثمينة جدًا، مؤكدًا أن علاقته بالهلال جيدة للغاية.

وفيما يلي نص البيان بالكامل:

"تابعت إدارة النادي ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة تجاه اللاعب عبدالله العويشير بعد مباراة الهلال وأحد والهجوم غير المبرر من قبل بعض الإعلاميين، وعليه توضح إدارة النادي أن المباراة كانت بين نادييين في الدوري السعودي وكان الأداء رجولي بين اللاعبين، والمباراة تمثل أهمية لنادي أحد بحكم ترتيبه في جدول الدوري ويحتاج لهذه المباراة أكثر من شقيقه نادي الهلال، وكانت الفرحة للاعبين جميعًا وليس للاعب العويشير فقط، حيث أن تعادل الفريقين له عامل نفسي أكثر من الخسارة، ولذلك صدرت تعابير الفرح وهي كما يقوم بها العديد من اللاعبين في الأندية الأخرى، وعليه نود الإشارة أن المباراة قد انتهت بتعادل عادل ولا نرغب في الخوض حيال ما تم تداوله وتطاول بعض الاعلاميين على العويشير وأن نادي أحد ونادي الهلال لا يحتاج إلى مثل هؤلاء الإعلاميين لظهور انتمائاتهم، ولله الحمد تجمعنا علاقة جيدة مع ادارة الهلال وجميع أندية هذا الوطن الغالي سائلين المولى التوفيق والسداد للجميع".