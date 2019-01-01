سيد عبد الحفيظ: هذا موقف الأهلي الحالي من مؤمن زكريا

نادي أحد السعودي قطع إعارة اللاعب له من الأهلي المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي أحد السعودي فسخ عقد لاعبه مؤمن زكريا المعار له من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم، وقد أكد اللاعب الأمر ذاته.

وبعد أيام من الجدل حول مستقبل اللاعب وخاصة حالته الصحية، انتهى كل هذ بفسخ العقد بالتراضي بين النادي السعودي والمهاجم صاحب الـ30 عامًا، مع نفي سعود الحربي رئيس أحد وجود أي إصابة مزمنة لدى اللاعب أو معاناته من ضمور في العضلات.

مؤكدًا أن الأمر يتعلق بعدم جاهزيته البدنية وحاجته لـ20 يومًا تقريبًا ليبدأ اللعب مما يعني أنه لن يستطيع مساعدة النادي في صراعه للهروب من المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.

أحد ومؤمن زكريا يُعلنان فسخ العقد بالتراضي

وتوجه موقع كووورة بالسؤال لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي المصري عن موقفه من لاعب الزمالك السابق، فأجاب "وفقًا للوائح، مؤمن لن يستطيع اللعب معنا في الفترة المتبقية من الموسم الجاري، لكننا سنقف بجواره وسندعمه بكل قوة".

أضاف "من السابق لآوانه في الوقت الحالي الحديث عن البحث عن نادٍ جديد له بأحد الدوريات التي لم يتم إغلاق القيد فيها، لكننا لن نتخلى عن اللاعب، سأتواصل معه أولًا للاطمئنان عليه والوقوف بجواره ثم بعد ذلك سيتم التفكير في أي خطوة جديدة".