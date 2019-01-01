أحد ومؤمن زكريا يُعلنان فسخ العقد بالتراضي

انتهت إعارة لاعب الأهلي للنادي السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي أحد السعودي على لسان رئيسه سعود الحربي فسخ عقد لاعب الفريق المعار من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم "مؤمن زكريا" بالتراضي بين الطرفين.

وكان الكثير من الجدل قد أثير في الأيام الأخيرة حول الحالة الصحية للاعب المصري، إذ قيل أنه يُعاني من إصابة مزمنة لن تجعله قادرًا على لعب كرة القدم، إلا أن الرئيس السعودي نفى كل هذا مؤكدًا أن المشكلة كانت في جاهزية اللاعب البدنية للعب.

وأضاف لموقع كوورة "لا صحة لمعاناة اللاعب من إصابة مزمنة تُعيقه عن لعب الكرة، ولا أساس عما تردد عن إصابته بضمور في العضلات. مؤمن غير جاهز بدنياً في الوقت الحالي، وكلما حاول المدرب الاعتماد عليه، وجده غير مستعد للمشاركة مع الفريق".

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وكشف سعود أن فسخ العقد كان وديًا وبالتراضي بين الطرفين، إذ سيحصل اللاعب على 40-50% من مستحقاته مقابل التنازل عن باقي مستحقات العقد الذي تم توقيعه معه حتى نهاية الموسم الجاري.

من جانبه، علق مؤمن على الأمر عبر حسابه الرسمي على إنستاجرام مؤكدًا فسخ العقد، مضيفًا "الحمد لله تم التراضي بيني وبين نادي أحد على خير.. وأتمنى التوفيق لنادي أحد والبقاء في الدوري".