فيديو - أحد يهدي النصر هدية ويسقط الهلال في فخ التعادل

الديربي يشتعل والفضل يعود لأحد والعويشير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فرض أحد التعادل السلبي دون أهداف على الهلال، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سنحت فرصة خطيرة للزعيم في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد إرسال محمد كنو عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدها دفاع أحد، لتصل إليه من جديد ثم يمررها إلى جوميس، لكن تسديدة الأخير كان مصيرها خارج الشباك.

وتألق عبد الله العويشير؛ حارس مرمى أحد، في الدقيقة 32 وتصدى لركلة ثابتة سددها جيوفينكو بطريقة رائعة.

ومن تمريرات ثلاثية بين جوميس وهتان باهبري وجيوفينكو، أضاع الأخير فرصة هدف محقق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها افتقدت دقة التصويب لتخرج بجوار القائم.

وطالب لاعبو الزعيم باحتساب ضربة جزاء لصالحهم في الدقيقة 65، بداعي اصطدام تسديدة جيوفينكو بمدافع أحد، إلا أن حكم المباراة احتسبها ضربة مرمى بعد استشارة حكم الفيديو.

وفي الدقيقة 79 من عمر اللقاء، تصدت العارضة لتسديدة قوية رائعة من جيوفينكو من ركلة ثابتة، لتحرم الهلال من هدف مؤكد.

عناد الكرة استمر في مرافقة الهلال، وخارج الشباك كان مصير تسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء بأقدام ياسر الشهراني.

الدقائق الأخيرة استبسل بها العويشير ودفاعه في الحماية مرماهم، رغم خطوة تسديدات لاعبي الزعيم، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ألغى حكم المباراة هدف التقدم للهلال بأقدام سوريانو بعد تمرير من كنو على حدود منطقة الجزاء، سددها سوريانو مباشرة على يسار العويشير، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، تأكد الحكم أن الهجمة بدأت بعد خروج الكرة إلى خارج الملعب، لتنتهي المباراة بنتيجة 0-0.

التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 57 متصدرًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي أحد في المركز الأخير بـ15 نقطة.

يذكر أن هذا التعادل يشعل الدوري، حيث أمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة حال فوزه أمام الهلال في الديربي المقرر إقامته في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 بالدوري.