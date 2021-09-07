أجويرو يكشف سبب رفضه لقميص ميسي

لماذا رفض أجويرو رقم "10"؟

كشف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة، سبب رفضه الحصول على القميص رقم "10" ليكون خليفة مواطنه وصديقه السابق ليونيل ميسي.

كان القميص رقم 10 حائر بين لاعبي البلوجرانا، قيل إن البرازيلي فيليب كوتينيو هو من سيحصل عليه، بينما زعمت تقارير أخرى أن برشلونة سيحجب القميص هذا الموسم حتى أعلن النادي الكتالوني بشكل رسمي حصول لاعبه الشاب، أنسو فاتي عليه.

ماذا حدث مع أجويرو؟

انضم أجويرو لصفوف برشلونة هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، على أمل أن يزامل صديقه ميسي بعد سنوات من اللعب معًا في صفوف منتخب الأرجنتين، لكن البرغوث رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان.





برشلونة عرض قميص ميسي على العديد من لاعبي الفريق، وكان من ضمنهم المنضم حديثًا أجويرو لكن اللاعب رفض.

لماذا رفض أجويرو؟

وقال أجويرو في تصريحات عبر موقع "تويتش": "لقد عرضوا علي القميص، ولم أكن أرغب في الحصول عليه احترامًا لميسي".

على أي حال، اختار أجويرو في النهاية رقم القميص "19"، وحتى الآن لم يلعب أي دقيقة مع برشلونة بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يغيب لشهرين آخرين على الأقل، ومن المنتظر أن يبدأ الأرجنتيني مسيرته مع برشلونة في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

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