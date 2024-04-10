فاز بعد 14 دقيقة! أجويرو يربح رهاناً خاصاً على قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

نجم سيتي السابق استفاد من تعادل ناديه

كشفت تقارير عن الرهان الناجح الذي فاز به النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

سيتي تعادل خارج أرضه مساء الثلاثاء ضد الملكي بنتيجة 3-3 في ليلة كانت ممتعة للجماهير، ولكن عادت بالنفع أيضاً على نجم الفريق الإنجليزي الأسبق.

ونقلت "ماركا" عن المنشور الذي نشره أجويرو على حسابه بخصوص المباراة والتوقع الصحيح الذي جعله يربح أموالاً بسببه.

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وكتب أجويرو على حساباته على وسائل التواصل أنه راهن على أن يُسجل أكثر من هدفين في اللقاء مقابل 10 آلاف يورو كجائزة، الأمر الذي تحقق بعد 14 دقيقة لعب فقط.

وعلق أجويرو على فوزه بإجمالي 18 ألف يورو من الرهان الناجح كاتباً: "مباراة مثل اليوم تستحق عدة أهداف!".