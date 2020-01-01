أجويرو: مانشستر سيتي اكتسب الخبرة اللازمة لعبور ريال مدريد

تقدمنا كثيرًا..

اعتبر سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، أن ناديه قد اكتسب الخبرة اللازمة التي قد تمكنه من عبور بوابة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الهداف التاريخي للسيتي يؤمن بأن ناديه حديث الوجود في دوري الأبطال، وبمرور السنوات بات للفريق تجربة جعلته من المرشحين للتتويج باللقب ومنحته مزيدًا من الخبرة.

أجويرو في تصريحات للصحافة قال "أعتقد أن كل السنوات الماضية كانت تجربة وخبرة بالنسبة لنا، يجب أن نذكر أن سيتي بدأ بالمشاركة في هذه المسابقة في 2011.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "ولكن الآن نحن أحد المنافسين على الفوز بالبطولة. في كل موسم، اكتسبنا خبرة أكبر وتعلمنا أشياء جديدة.".

وأتم قائلًا "بالطبع سأكون سعيدًا إذا ما تمكنا من الفوز بها هذا الموسم، هذا شيء سوف نحاول فعله ولكن الأمر سيكون صعبًا بالتأكيد.".

زيدان: لست قلقًا من "أفضل مدرب في العالم" جوارديولا

المشاركة الأفضل في تاريخ النادي الإنجليزي بدوري الأبطال تعود إلى عام 2016 عندما وصلوا إلى نصف النهائي، لكن ريال مدريد كان من أنهى حلم كتيبة مانويل بيلجريني حينها.

يذكر أن سيتي قد خرج في النسخة الماضية على يد توتنهام من ربع النهائي، وفي النسخة الأسبق على يد ليفربول، بينما كانت المشاركة الأسوأ منذ وصول بيب جوارديولا في موسمه الأول عند الخروج من موناكو في دور الـ16.