أجويرو في برشلونة ولكن ليس للانضمام إلى النادي الكتالوني!

هو الآن في برشلونة..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي ومهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في المدينة الكتالونية خلال الوقت الحالي رفقة إريك جارسيا.

النثائي لعبا نهائي دوري أبطال أوروبا بالفعل بالأمس، ولكنهنا تواجدا اليوم في مدينة برشلونة وسط تكهنات بانضمامهما إلى النادي الكتالوني

ويعتبر برشلونة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، ضمن أهم الأهداف التي يريد التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل وبعدها سيصبح حرًا، ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن حول توقيعه على عقد جديد.

وتداولت تقارير صحفية أرجنتينية منذ أيام تحرك برشلونة بصورة رسمية في الساعات القليلة المقبلة من أجل التعاقد مع سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، الصيف المقبل.

وحسب الموندو فإن جارسيا متواجد لكي يقوم بالفحوصات الطبية ويكمل إجراءات انتقاله إلى برشلونة، ناديه السابق الذي رحل عنه في 2017.

بينما أجويرو موجود في فندق في برشلونة، ولكن وفقًا لما علمه المصدر ذاته، فإن وجوده في المدينة الكاتالونية هو القيام ببعض الإجراءات، وليس من أجل تجاوز الفحص الطبي مع نادي برشلونة

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الجدير بالذكر أن برشلونة بحث بشتى السبل عن التعاقد مع مهاجم صريح الصيف المقبل، ومع ما لدى أجويرو من خبرة استثنائية ومهارات تجعله من الأفضل في العالم، قد يكون صفقة مربحة للغاية قياسًا بالظروف الراهنة.