جونيور أجايي يُشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

غاب اللاعب عن النادي الأهلي منذ الإصابة التي تعرض لها في الركبة الموسم الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت تدريبات النادي الأهلي مشاركة النيجيري جونيور أجايي في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

وغاب اللاعب عن النادي الأهلي منذ الإصابة التي تعرض لها في الركبة الموسم الماضي، وكان له أثر سلبي كبير على الفريق.

وكان أجايي قد تعرض للإصابة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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🔔-#الأهلي يعلن عن عودة اللاعب النيحيري أجايي إلى التدريبات الجماعية. pic.twitter.com/tbdiS4V9tb — جول مصر (@goaleg) December 11, 2018

وشارك اللاعب في التقسيمة الفنية، بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجي به في تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعي في التقسيمة.

يُذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة «جيما» بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.