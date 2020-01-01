أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل مع متذيل الليجا

نتيجة لم تكن متوقعة..

استمر أتلتيكو مدريد في النتائج المخيبة للآمال بالدوري الإسباني، وهذه المرة بالتعادل الإيجابي مع إسبانيول بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة 26 من الليجا على ملعب كورنيلا البرات.

ستيفان سافيتش أحرز هدفًا ذاتيًا في الدقيقة 24، ولكن ساؤول نيجويز تمكن من التعديل مطلع الشوط الثاني من تسديدة أسطورية على الطائر.

وعلى الرغم من الاستحواذ الكبير لكتيبة دييجو سيميوني على الكرة، إلا أنها فشلت في إدراك هدف الفوز، ليواصل بذلك الروخيبلانكوس نزيف النقاط المحلي هذا الموسم.

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ألفارو موراتا قدّم اللقطة الأغرب على الإطلاق في المباراة، عندما أضاع فرصة هدف من على خط المرمى بمنتهى الغرابة بتسديد الكرة في العارضة، كما كاد إسبانيول أن يُعاقب أتلتيكو برأسية في الثواني الأخيرة لولا تألق يان أوبلاك.

التعادل رفع رصيد أتلتيكو مدريد ليصبح 44 نقطة وبالتالي يصل إلى المركز الرابع بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، وبفارق 11 نقطة قابلين للزيادة عن صدارة ترتيب الليجا.

بينما واصل إسبانيول المعاناة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 20 نقطة وبالتساوي مع ليجانيس، لكن فارق الأهداف يضع النادي الكتلاني في المؤخرة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد سيلتقي مع إشبيلية الجولة المقبلة قبل أن يستعد للقمة الأهم، عندما يرتحل إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف.