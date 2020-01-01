أتلتيكو مدريد يفقد المزيد من نجومه في مواجهة برشلونة

نادي أتلتيكو مدريد سيعاني من فقدان العديد من نجومه في مواجهة برشلونة بالجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على نظيره برشلونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو، ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني .

المواجهة ستكون حاسمة بالنسبة للثنائي في سباق الدوري الإسباني، حيث يعاني برشلونة من فقدان النقاط مؤخرًا أمام إشبيلية وسيلتا فيجو، بينما يسعى أتلتيكو مدريد للاستمرار في حصد الانتصارات المتتالية للحفاظ على مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا .

يأتي ذلك في الوقت الذي سيفتقد فيه أتلتيكو مدريد للاعبين خلال المواجهة، هما ستيفين سافيتش وكوكي بسبب تراكم البطاقات.

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وكان سافيتش قد تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 75 من عمر مباراة الأتلتي الأخيرة في الدوري أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب خطأ ارتكبه، بينما تلقى كوكي الإنذار بسبب لمسة يد في الدقيقة الأخيرة جاء ركلة جزاء سجل منها هدف الضيوف الوحيد لهم في المواجهة.

تأتي هذه الغيابات لتضيف على أتلتيكو مدريد المزيد من الأزمات قبل مواجهة برشلونة، حيث كان النادي يفتقد خدمات الثنائي شيمي فرساليكو ماريو هيرموسو بالفعل بسبب الإصابات.

ويدخل أتلتيكو مدريد تلك المواجهة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 58 نقطة.

جدير بالذكر أن برشلونة هو الآخر سيدخل المباراة بعدة غيابات بفعل الإصابات، أبرزها فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو.