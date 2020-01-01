أتلتيكو مدريد يفاوض راكيتيتش لضمه من برشلونة

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى لضم إيفان راكيتيتش من صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير" والتي أكدت أن دييجو سيميوني يريد الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الإذاعة أن إدارة أتلتيكو مدريد قد تواصلت مع راكيتيتش بالفعل من أجل استطلاع رأيه في فكرة الانضمام لصفوف الروخي بلانكوس.

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ويمر إيفان راكيتيتش بموسم سيء في صفوف برشلونة ابتعد في بدايته عن تشكيلة الفريق الأساسية ولم يظهر بأفضل مستوياته عندما لعب مؤخرًا.

وخرج راكيتيتش بتصريحات صحفية مساء الأحد كشف خلالها عن غضبه من عدة أمور خلال الفترة الماضية داخل نادي برشلونة.

وكان النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش قد انضم لبرشلونة قادمًا من إشبيلية في صيف 2014 وحقق مع الفريق الثلاثية التاريخية خلال موسمه الأول.

جدير بالذكر أن عقد راكيتيتش مع برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، أي أنه لن يرحل سوى بإذن النادي إلا لو أراد أتلتيكو مدريد دفع 125 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.