أتلتيكو مدريد يعثر على دليل إدانة برشلونة في مفاوضات جريزمان

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يحصل على رسالة بريد إلكتروني تحمل تفاصيل عرض برشلونة لجريزمان قبل انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد قد تحصل على دليل إدانة برشلونة في مفاوضتهم مع جريزمان لاعب الروخي بلانكوس السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل موندو" والتي أكدت أن رسالة عبر البريد الإلكتروني تحمل تفاصيل عرض نادي برشلونة لضم جريزمان أصبحت بين أيدي أتلتيكو مدريد حاليًا.

ويعود تاريخ الرسالة لما قبل تخفيض الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد من ٢٠٠ مليون يورو لـ ١٢٠ مليون فقط في الأول من يوليو الماضي.

لست نادمًا على وعد العام الماضي بل أجدده .. سنحارب على جميع البطولات.👊



🐐كلمة ميسي التي ألقاها أمام جمهور برشلونة أمس كاملة 🎙️🔽 pic.twitter.com/URbjXKjqde — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وتم إرسال الرسالة من قبل محامي اللاعب لوكيله ولجريزمان نفسه مع كل من شقيقته ووالده، وتم تسريبها من قبل وكيل وسيط تم إبعاده من الصفقة لاحقًا.

وذكرت الصحيفة أن الوسيط قام ببيع الرسالة لرئيس أتلتيكو مدريد ليدعم موقف الأخير في قضيته ضد برشلونة، معتبرًا إياه دليلًا كافيًا على تفاوض النادي الكتالوني مع اللاعب وهو على عهدة الروخي بلانكوس.

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ورد برشلونة في بيان للصحيفة: "وجود مثل هذه الرسالة لا يمثل أي شيء بالنسبة لنا ولا تثبت وجود تفاوض مباشر مع اللاعب، لا يمكن إدانة برشلونة إلا لو كانت قد خرجت من مكاتبه أو موظفينه".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل ١٢٠ مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي عقب تخفيضه.