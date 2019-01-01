أتلتيكو مدريد يعبر ريال بيتيس بهدفين

انتصار مستحق..

تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز هام على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

ولم تكن المباراة مثيرة في أحداثها، حيث سيطر ريال بيتيس على أغلب المجريات ولكن من دون فعالية كبيرة على المرمى، فكان دفاع الأتليتي في أفضل حالاته وأقواها أمام بيتيس.

الشوط الثاني شهد انتفاضة من بيتيس وضغط عالٍ في سبيل التقدم، ولكن أغلب المحاولات لم تكن مؤثرة، وظل أتلتيكو في الدفاع منتظرًا للخطأ الدفاعي من أجل الانقضاض على مرمى أصحاب الأرض.

وبالفعل في الدقيقة 58 كان لكتيبة دييجو سيميوني ما أرادوا بعد خطأ فادح من أحد مدافعي بيتيس استغله آنخيل كوريا بضغطه عليه وقطع الكرة وانفرد بالمرمى ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

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كان المتوقع أن ينتفض بيتيس في سبيل التعديل، ولكن على العكس، الهدف أتى بمثابة رصاصة الرحمة التي هدأ معها سعي الفريق الأندلسي تمامًا، فاكتفى بيتيس بالسيطرة ولكن بصورة سلبية وبدون خطورة تذكر.

وفي الدقيقة 82 أنهى موراتا على أي آمال لبيتيس في العودة عندما أحرز الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من كوريا وجدت كعب موراتا ليحوّل الكرة إلى الشباك ويمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في مسيرته بالليجا.

الخطأ الوحيد لدفاعات الروخيبلانكوس بعد ارتباك دفاعي أتى في اللحظات الأخيرة، ليضع من خلاله بارترا هدف تقليص الفارق ولكن من دون تأثير على النقاط الثلاث التي ضمنتها كتيبة سيميوني بعد كعب موراتا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد ليصبح 32 نقطة ويرتقي بذلك إلى المركز الرابع، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد بيتيس عند النقطة 23 ويظل في المركز الثالث عشر.