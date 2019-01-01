أتلتيكو مدريد يسعى لتعويض هيرنانديز من الدوري الألماني

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن أتلتيكو مدريد يسعى لضم ويندل من صفوف باير ليفركوزن لتعويض رحيل هيرنانديز لبايرن ميونخ.

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق أتلتيكو مدريد يسعى لضم اللاعب البرازيلي ويندل من صفوف بايرن ميونخ الألماني لتعويض رحيل لاعبه لوكاس هيرنانديز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكد أن اللاعب صاحب الـ 23 عام يأتي على رأس اهتمامات أتلتيكو مدريد خلال الصيف المقبل.

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وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن عن رحيل لاعبه الفرنسي لوكاس هيرنانديز لصالح فريق بايرن ميونخ مقابل حوالي 80 مليون يورو بداية من الموسم القادم.

ويعاني هيرنانديز في الوقت الحالي من إصابة كبيرة في الركبة، لكنه من المتوقع أن يكون بخير مع بداية التحضيرات للموسم الجديد مع فريقه المقبل.

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ولا يعد أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد المهتم باللاعب البرازيلي ويندل، حيث يجد اهتماماته من قبل العديد من الفرق الإيطالية والإنجليزية أيضًا.

جدير بالذكر أن ويندل كان قد انتقل لباير ليفركوزن في صيف عام 2014 قادمًا من فريق جريميو مقابل حوالي 6 ونصف مليون يورو.