أتلتيكو مدريد يختار بوتشيتينو بديلاً لسيميوني

المهمة ليست سهلة على النادي الإسباني

يدرس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، في حالة التخلي عن مواطنه دييجو سيميوني بعد نهاية الموسم الحالي.

بوتشيتينو رحل عن توتنهام العام الماضي، بعد سلسلة من النتائج المتخبطة لسبيرز في الدوري الإنجليزي، ليأتي بدلاً منه البرتغالي جوزيه مورينيو.

المدرب الأرجنتيني رفض بعض فرص العمل في فريق آخر بمنتصف الموسم، ليتأجل مصيره حتى يونيو المقبل وسط ترقب كبير من عمالقة أوروبا.

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صحيفة "تيليجراف" أكدت أن أتلتيكو مهتم بالتعاقد مع ببوتشيتينو، ويأتي ذلك تحسباً للرحيل المتوقع لسيميوني بعد الفترة المحبطة التي يمر بها الفريق.

أندريا بيرتا المدير الرياضي لأتليتكو، يعتبر من أشد المعجبين ببوتشيتينو، ويعتبره الخيار الأول له، حيث تابعه طوال فترة عمله مع توتنهام حتى شهر نوفمبر.

المهمة لن تكون سهلة على النادي الإسباني، نظراً لاعتبار الأرجنتيني الدوري الإنجليزي هو الوجهة المفضلة له على حساب أي دوري آخر، نظراً لنجاحه وتأقلمه الكبير على الأجواء هناك.

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ويلقى أتلتيكو منافسة شديدة أيضاً من العملاق الألماني بايرن ميونخ، حيث يبحث هو الآخر هو بديل مستقبلي لمدربه الحالي هانز فليك، كما يترقب مانشستر يونايتد الموقف تحسباً لمغادرة أولي جونار سولشاير بحالة عدم التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج.

يذكر أن سيميوني فاز بالدوري الإسباني مرة مع أتلتيكو، وحقق الدوري الأوروبي مرتين ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أيضاً، ولكنه الآن يعاني من مرحلة صعبة حيث يحتل المركز السادس بجدول الليجا.