أتلتيكو مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، على واندا ميتروبوليتانو

أتلتيكو مدريد 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / موسي واجي / أرتورو فيدال / أنسو فاتي / صامويل أومتيتي / كارليس ألينا / نيتو / كارليس بيريز

The starting XI for #AtletiBarça! — FC (@FCBarcelona) December 1, 2019

برشلونة: يبدأ المدرب فالفيريدي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / كليمونت لينجليت / جيرارد بيكيه / جونيور فيربو / إييفان راكيتيتش / فرينكي دي يونج / أرتور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان

البدلاء / إيفان سابونجيش / سانتياجو أرياس / فيتولو / رنان لودي / أنطونيو أدان / ماركوس يورنتي / توماس ليمار

يبدأ المدرب دييجو سيموني بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من يان أوبلاك / كيران تريبيير / فيليبي / ماريو هيرموسو / ساؤول نيجيز / أنخل كوريا / هيكتور هيريرا / توماس بارتي / كوكي / ألفارو موراتا

تشكيل المباراة

على الجانب الآخر يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، وعلى الرغم من الأداء والنتائج التي لا تُرضي جماهير الفريق الكتالوني إلا أنه يُسير أموره في البطولة المحلية بشكل جيد نظراً لاستمراره على قمة جدول الترتيب، بالإضافة إلى انتصارهم الرائع على بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وتأهلهم رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

تعتبر هذه المواجهة هي الكلاسيكو الثاني من حيث القوة بعد الكلاسيكو الإسباني بين البلاوجرانا و ريال مدريد ، ويدخل الروخيبلانكوس اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذا يوضح حجم المُعاناة التي يعيشها الفريق الأتليتي، والتي ترتب عليها تعادلاً غريباً أمام غرناطة في الجولة السابقة تبعتها هزيمة في دوري الأبطال أمام يوفنتوس.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.