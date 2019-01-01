أتالانتا ويوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا فى الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020، على ملعب أتليتي أزوري

أتالانتا 0 × 0 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

8’ تمريرة رائعة من منتصف الميدان فى إتجاه جونزالو إيجواين على حدود المنطقة ليخرج الحارس من مرماه ويبعد الكرة لكن تدخل عنيف كان من إجواين يتحصل من خلاله على بطاقة صفراء

7’ محاولة المرور من باولو ديبالا من الجهة اليسري والتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه روبن جوسنز وابعدها من أمامه إلى رمية تماس

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من باولو ديبالا لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة علي المرمي

5’ عرضية من سامي خضيرا من الجهة اليمنى لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

4’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها بيرات دجيمسيتي ويسددها برأسية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ انطلاقة من ماريو باسليتش من الجهة اليمنى لكن تدخل معه دي تشيليو وابعدها إلى ركنية

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي يوفنتوس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عدم تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق بسبب الإجهاد

البدلاء / بلايز ماتويدي / جانلويجي بوفون / آرون رامسي / كارلو بتسوليو / دوجلاس كوستا / دانيلو / إيمري تشان / دانيلي روجاني / ميريج ديميرال

يوفنتوس: يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ماتياس دي ليخت / ليوناردو بنوتشي / ماتيا دي تشيليو / رودريجو بينتانكور / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / فيديريكو بيرنارديسكي / جونزالو إجواين / باولو ديبالا

البدلاء / اندريا ماسييلو / سيمون كاير / فرانشيسكو روسي / لويس مورييل / ماركو سبورتيلو / تيموثي كاستانيي / جويلهيرم آرانا / روجير إبيلانيز دا سيلفا / روبرتو بيكولي / امادو تراوري / جاكويو دا ريفا

أتالانتا: يبدأ المدرب جيان بييرو جاسبيريني بطريقة (5/3/2) وتضم كلًا من بييرلويجي جوليني / رافاييل تولوي / روبن جوسنز / هانز هاتيبور / بيرات دجيمسيتي / خوسيه لويس بالمينو / مارتن دي روون / ريمو فرولر / ماريو باسليتش / بابو جوميز / موسي بارو

تشكيل الفريقين:

يقدم أتالانتا مستوى جيد في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه تعثر في آخر 3 مباريات بتعادلين مع نابولي وسامبدوريا وخسارة من كالياري، وهو ما تسبب في رجوعه للمركز الخامس برصيد 22 نقطة، وعلى صعيد دوري الأبطال فقد اقترب من الخروج الرسمي بعد الفشل في جمع أكثر من نقطة بعد مرور 4 جولات من دور المجموعات.

يتصدر البيانكونيري السيري آ حتى الآن برصيد 32 نقطة بعد مرور 12 جولة، ويطارده الإنتر القوي مع كونتي هذا الموسم بفارق نقطة واحدة فقط، وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا ضمن السيدة العجوز التأهل للدور الثاني بالفوز على لوكوموتيف موسكو، حيث أًصبح في المركز الأول في مجموعته برصيد 10 نقاط.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة يوفنتوس ضد أتالانتا فى الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020، على ملعب أتليتي أزوري، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./