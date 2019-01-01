واعدًا بأداء مشرف، جاسبريني فخور بتأهل أتالانتا للأبطال

الفريق حقق إنجازًا تاريخيًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد جان بييرو جاسبيريني المدير الفني لأتالانتا بأداء لاعبيه طوال الموسم وتحديدًا خلال المباراة الأخيرة أمام ساسولو والتي حسمت تأهلهم لدوري الأبطال القادم.

ونجح أتالانتا في صنع المعجزة واحتلال المركز الثالث في السيري آ برصيد 69 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة عن الإنتر ونقطة واحدة عن ميلان، ليتأهل للعب في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

أتالانتا يصنع المعجزة ويُصاحب الإنتر لدوري الأبطال القادم، وميلان يدفع الثمن

وقد تحدث المدرب عقب الفوز على ساسولو 3-1 قائلًا لسكاي سبورت "الأولاد بذلوا الكثير من الجهد، أخطأنا أكثر من اللازم اليوم، لكن الأمور سارت جيدًا. كانت مباراة صعبة ضد فريق لعب بروح قتالية عالية وكأنه يُنافس على شيء ما. الجميع كان ممتازًا، لكن الأولاد كانوا رائعين".

وعن المستقبل، قال جاسبيريني "حققنا إنجازًا لم يحدث أبدًا في تاريخ النادي الممتد لـ112 عامًا. وصلنا إلى تلك المرحلة لأول مرة في تاريخ النادي وبطريقة مشرفة للغاية وسنواصل المضي قدمًا بفخر واعتزاز".

أضاف "هذا الفريق لعب جيدًا في الدوري الأوروبي، وأنا واثق أنه سيؤدي جيدًا في دوري الأبطال".

يُذكر أن أتالانتا سيُرافق كلًا من يوفنتوس ونابولي وإنتر في دوري الأبطال الموسم القادم، فيما سيلعب ميلان وروما ولاتسيو في الدوري الأوروبي.