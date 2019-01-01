أبيدال: دي يونج؟ برشلونة ينتظر قراره مثل الجميع

الدولي الهولندي يضع الجميع في وضع الانتظار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

كشف إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام.

برشلونة كان الأقرب لضم الهولندي الشاب بفترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل دخول باريس في السباق بعرض قيمته 75 مليون يورو.

جوارديولا يكشف سبب غياب رياض محرز عن مباراة هدرسفيلد

المؤشرات تؤكد أن اللاعب قام بتغيير وجهته نحو باريس، رغم توجه جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة إلى هولندا بنفسه لإقناعه.

وقال أبيدال عن دي يونج:"قراره النهائي؟ علينا أن نسأل اللاعب، هو يدرك جيداً اهتمام العديد من الأندية بضمه".

وأضاف:"القرار يعود له في النهاية ولا يمكننا سوى الانتظار مثل الجميع".

🔔 أنباء سيئة لجماهير أرسنال 😔

💢 أرسنال يعلن عن تعرض هيكتور بيليرين لقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى في مباراة تشيلسي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر.



كل التمنيات بالشفاء 🙏 pic.twitter.com/4rA0VIJReM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وتابع:"ما قمنا به مع دي يونج هو جزء من عمل النادي، لا يمكن تفسير كل ما نقوم به في السوق".

رسمياً - أرسنال يعلن غياب بيليرين لفترة تصل إلى 9 أشهر

وفي نهاية حديثه فسر الفرنسي الصفقة المفاجئة بضم كيفن برنس بواتنج من ساسولو على سبيل الإعارة.

وأوضح أن الصفقة جاءت بعد رحيل منير حدادي، ليظهر إسم اللاعب الغاني ويقع الاختيار عليه بعد فترة من التحليل.