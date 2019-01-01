أبو شروان يتحدث عن أهمية أزارو وبو طيب مع المنتخب المغربي

أبو شروان من أهم اللاعبين في تاريخ المغرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث هشام بو شروان، لاعب الرجاء والمنتخب المغربي السابق، عن وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري الحالي، وسبب عدم ضمه لمعسكر أسود الأطلس.

ولم يستدع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب، مهاجم الأهلي للمعسكر الحالي بسبب ابتعاده عن المباريات الأخيرة مع فريقه.

وقال أبو شروان في تصريحات إذاعية: "أتمنى انضمام وليد أزارو وخالد بو طيب في قائمة المنتخب المغربي التي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة".

وتابع: "أنا متابع جيد للغاية للثنائي المغربي في الدوري المصري، وأزارو وبو طيب يقدمان أداء أكثر من رائع مع فرقهم خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف أبو شروان: "أزارو مهاجم سريع ويجيد التحرك داخل الملعب، ولديه الكثير من المهارات التي تؤهله لقيادة هجوم منتخب المغرب".

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ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني، وديًا، مساء اليوم على ملعب طنجة، في ظل استعدادات أسود الأطلس لكأس الأمم الإفريقية.