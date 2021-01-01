أبو تريكة يحتفل بتأهل الأهلي .. ويطلق لقبًا جديدًا على المارد الأحمر

الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

احتفل محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، بصعود الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد.

حسين الشحات لاعب الأهلي هو من أحرز هدف التأهل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الشوط الأول من عمر اللقاء، جعلت الأهلي يضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الألماني.

وأعلن أبو تريكة عن فخره بعد تأهل النادي الأهلي للدور المقبل من منافسات كأس العالم للأندية، ووجه رسالة إلى اللاعبين والجهاز للمباراة المقبلة.

وقال تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للأهلي المونديالي .. الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة .. بنحبك يا أهلي .. بالتوفيق في القادم أن شاء الله".

أبو تريكة شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية من قبل ويعد هداف الفريق في تاريخ المشاركات بـ4 أهداف خلال 5 مشاركات.

مبروك للأهلي المونديالي ..الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة .. بنحبك يا أهلي ..بالتوفيق في القادم ان شاء الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 4, 2021

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل على استاد "أحمد بن علي المونديالي".