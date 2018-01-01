أبوظبي تحتضن قرعة دور الثمانية بكأس زايد للأندية العربية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد ومكان أجراء قرعة دور الثمانية من منافسات كأس زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد ومكان إجراء قرعة دور الثمانية من منافسات كأس زايد للأندية العربية، والذي حُسم بشكل رسمي مساء أمس.

وتقرر أن تقام قرعة هذا الدور يوم الاثنين المقبل في مدينة أبوظبي، بتواجد كل من فرق الوصل الإماراتي والهلال والأهلي السعوديين والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر.

وقد تأهل فريق الوصل إلى هذا الدور على حساب الأهلي المصري وحصل الهلال السعودي على بطاقة التأهل بعدما فاز على نفط العراق ذهابا وإيابا. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

تحليل | كيف تعلم سسكا موسكو درس إقصاء روسيا لإسبانيا من كأس العالم 2018؟

لماذا لا يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول في الفترة الأخيرة؟

كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

وصعد الأهلي السعودي على حساب وفاق سطيف الجزائري، وصعد المريخ السوداني لهذه المرحلة على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

💬سامي الجابر: #الهلال عالمي بالفعل ولكن البطولة إلُغيت عام 2002. pic.twitter.com/Aka5Vt7tVK — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 12, 2018

وأطاح النجم الساحلي التونسي بالوداد المغربي بالفوز عليه ذهابا وإيابا، وصعد الاتحاد الاسكندري على حساب الزمالك المصري، فيما نجح الرجاء البيضاوي في تخطي عقبة الإسماعيلي المصري.

يُذكر أن طلال الشيخ مدير البطولة العربية للأندية ومندوب تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي قد أكد أن بطل العرب الجديد سوف يحصل على 6 مليون دولار.