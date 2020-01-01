أبها والهلال - تفوق واضح للزعيم وتخوف من سلسلة التعادلات

الهلال يسعى لتحقيق الفوز على أبها

يواجه الهلال نظيره أبها، مساء اليوم الجمعة، وعينه على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تعثر النصر أمام ضمك.

النصر تعادل بصعوبة مع ضمك ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بهدف لكل فريق في الدقيقة 95.

الهلال يدخل المباراة أمام أبها، خارج الأرض، سعيًا لتفاديء المفاجآت في الجولات الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين وتحقيق فوزًا سهلًا.

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ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز أرقام مواجهة الهلال وأبها:

- أبها لم يحقق أي فوز أمام الهلال في الـ3 مواجهات التي أقيمت بينهما في دوري المحترفين حيث تلقى 3 هزائم، حيث تلقى 11 هدفًا.

- الهلال لم يفرط في أي نقطة في الموسم الحالي أمام فريق صاعد للدوري المحترفين، حيث سجل خلال الـ3 لقاءات 17 هدفًا.

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- الهلال لم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات كضيف في الدوري السعودي مؤخرًا حيث تعادل في جميعها.

- الهلال فشل فقط في التسجيل أمام الشباب في الموسم الحالي خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.