أبها السعودي يُعلن تعاقده رسميًا مع التونسي كريم العواضي

من المنتظر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أعلن نادي أبها السعودي منذ قليل تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

العواضي لاعب وسط يبلغ من العمر 33 عاماً يلعب لفريق النجم الساحلي حالياً، بدأ مسيرته مع فريق مقرين قبل أن ينتقل إلى صفوف الإفريقي وبعدها بعام واحد وتحديداً في 2008 تمت إعارته إلى فريق الوحدة الإماراتي.

وبعد عودته انتقل مجاناً إلى دوسلدورف الألماني ولكنه لم يستمر طويلاً وبعد عامين عاد إلى الدوري التونسي من بوابة الترجي قبل أن ينتقل إلى الصفاقسي ويمكث معهم ثلاث سنوات قبل أن ينتهي به المطاف مع عملاق آخر وهو النجم الساحلي.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين، حيث شارك مؤخرًا رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

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يُذكر أن العواضي أيضاً اللعب على الطرف الأيسر وكذلك في مركز قلب الدفاع لذا قام جيريس باستدعائه للتواجد مع المنتخب التونسي في أمم أفريقيا المقبلة.