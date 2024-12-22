"كثير من أبناء البحرين يشجعون السعودية قبل بلادهم" .. رسالة مفاجئة قبل مواجهة كأس الخليج العربي 26

رسالة لا تنسى قبل مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج..

وجه الإعلامي البحريني أحمد جعفر، رسالة مفاجئة لجماهير السعودية، قبل اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين على ملعب جابر الأحمد، اليوم، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وتشهد المجموعة الثانية، مشاركة منتخبات السعودية والبحرين واليمن والعراق - حامل اللقب، فيما تقام منافسات البطولة حتى الثالث من يناير المُقبل.

وقال جعفر، عبر برنامج "سبورت سنتر"، "أنا كبحريني، وأعتقد أن كثيرًا يشاطروني الرأي، نحن نخرج مرتاحين من مواجهة السعودية، سواءً فائزين أو متعادلين أو خاسرين، لأن هذه المباراة حبّية، حتى لو كانت تنافسية".

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وأضاف جعفر أن المشجع السعودي طموحاته أعلى من تحقيق كأس الخليج، ودائمًا ما يفكر في تحقيق البطولات الآسيوية، واللعب في كأس العالم، وهناك إرادة حقيقية من المنتخب السعودي بالمشاركة في البطولة الخليجية.

وأضاف "في نهائي 2019 بالدوحة، ذهبتُ إلى المباراة، وكنت مرتاحًا نفسيًا حتى لو خسرنا اللقاء، لأننا نلعب مع الأشقاء السعوديين، وكثير من أبناء البحرين مشجعون للمنتخب السعودي، قبل أن يكونوا مشجعين لمنتخب بلادهم".

وكان منتخب البحرين قد توج بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 24"، عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على السعودية، في المباراة النهائية، بهدف نظيف جاء عن طريق محمد الرميحي.