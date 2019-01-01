أبطال أفريقيا | فيديو - القسنطيني يتأهل رغم الهزيمة والأفريقي والإسماعيلي يودعان

مازيمبي يصعد كأول المجموعة الثالثة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى القسنطيني الجزائري الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، سجله جاكسون موليكا.

وفي الدقيقة 67، أضاف تريسور مبوتو مابي الهدف الثاني لمازيمبي من تسديدة قوية من داخل قوس منطقة الجزاء.

هدف ⚽️ فريق التماسيح يتقدم بالهدف الثاني على السنافر.



مازيمبي 2 شباب قسنطينة 0#CAFCL pic.twitter.com/wlSeW8eq10 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٦ مارس ٢٠١٩

وفي إطار مباريات المجموعة نفسها، حقق الأفريقي التونسي الفوز أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، على الملعب الأولمبي برادس.

باب جديد أضاع فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 60 من تسديدة بلال الخفيفي بعد عدد من التمريرات للفريق داخل منطقة جزاء الدراويش، ليسدد الخفيفي مستغلًا تقدم محمد مجدي؛ حارس الإسماعيلي، لكن وضع المدافع محمد هاشم قدمه في الوقت المناسب وحافظ على شباك فريقه من هدف محقق.

ورد كريم بامبو بعدها مباشرة بتسديدة قوية على مرمى الأفريقي، لكن القائم أبعدها إلى ضربة ركنية.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 74، من ضربة جزاء احتسبها الحكم، إثر عرقلة طارق طه لمحمد طاوس بيده داخل منطقة الجزاء، نجح منها غازي العيادي في تسجيل هدف باب جديد الوحيد.

بهذه النتائج يتأهل مازيمبي إلى دور الـ8 متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ويرافقه القسنطيني الوصيف بعشر نقاط، رغم تساويه في النقاط مع الأفريقي، لكن الفريق الجزائري يتفوق بفارق الأهداف، بينما يتذيل الدراويش المجموعة بنقطتين فقط.