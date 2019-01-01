أبطال آسيا - النصر يخطف فوزاً هاماً من الزوراء في الوقت القاتل

النصر استطاع تحقيق الفوز في الوقت الحرج من اللقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

خطف النصر فوزاً هاماً، على حساب الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

لاعبو النصر استهلوا المباراة بكل قوة وضغط من أجل خطف الهدف الأول، وسط تراجع دفاعي من الفريق العراقي.

وعلى عكس سير مجريات اللقاء، بعد مرور نصف ساعة افتتح علاء عباس أهداف اللقاء لصالح الزوراء، بعد تهيئة من مهند عبد الرحيم قابلها عباس بتسديدة في يسار مرمى العالمي.

فشل لاعبو النصر، في فك طلاسم دفاع الزوراء، الذي تراجع حتى نهاية الشوط الأول، لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، استطاع يحيي الشهري خطف هدف التعادل لصالح الضيوف، بعد خروج خاطئ من الحارس ليجد الشهري الكرة أمامه والمرمى خالي ويضعها ببراعة في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى نواف الفرشان الذي سدد الكرة بقوة من يمين منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة السادسة في المركز الثاني من المجموعة الأولي، بينما يتجمد الزوراء عند الرابعة في المركز الثالث.