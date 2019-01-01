أباتي قبل مواجهة يوفنتوس: الهدف لا يزال دوري الأبطال

الظهير يحفز فريقه ويطالبه بالتحلي بالصلابة الذهنية قبل اللقاء الكبير..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب إيجناسيو أباتي ظهير ميلان الإيطالي فريقه بالتحلي بالقوة العقلية قبل مواجهة يوفنتوس المقبلة، للحفاظ على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال أباتي لقناة ميلان:"هناك 8 جولات متبقية في الموسم، ويجب أن نجمع أكبر عدد ممكن من نقاطها لتحقيق هدفنا".

وأضاف:"هذا فريق شاب، لقد بدأ الموسم بكرة قدم رائعة، ثم في مرحلة أخرى ركز على الصلابة الدفاعية والحسم الأمامي للصعود في جدول الترتيب",

وأوضح:"كان لدينا سلسلة من الإصابات ولكن الفريق عاد بالاتحاد، الكل يلعب ويمنح كل ما لديه، خسارة الديربي (3-2 ضد إنتر) كان ضربة قوية للفريق وعانينا في آخر 3 مباريات، ولكن تلك الأمور تحدث".

يذكر أن ميلان يحتل المركز الرابع بـ52 نقطة، بفارق نقطة عن أتلانتا أقرب ملاحقيه، فيما يسبقه إنتر بالمركز الثالث بـ4 نقاط.