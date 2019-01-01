آل الشيخ: بيراميدز من سيحدد بطل الدوري ونبحث عن مصلحتنا فقط الموسم المقبل

تركي آل الشيخ يؤكد تلقي أحد لاعبي بيراميدز عرضًا أوروبيًا كبيرًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، أن ناديه لن يفرط في أي لاعب يحتاج لخدماته بالموسم المقبل، مشددًا على أنه يبحث عن الاستمرارية في المواصلة والصعود.

الكتيبة الزرقاء تحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متأخرة بفارق الأهداف عن الزمالك، صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.

وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لقناة "النيل للرياضة": "الموسم المقبل سأفكر بمصلحة بيراميدز فقط، اللاعب الذي نحتاجه سيظل مهما كان، ومن لا نحتاجه سنسوقه، الآن لدينا عرض كبير من أوروبا نقوم بدراسته، لن أعلن عنه الآن حتى لا أؤثر على نفسية اللاعبين".

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وأضاف: "نريد الاستمرار في المنافسة بالموسم المقبل، لدينا أفضل النجوم رغم أنه فريق أسس خلال ثلاثة أشهر فقط، كينو وحده كلفنا 12 مليون دولار، لم يسبق أن لاعب وصل للمنطقة العربية بهذا السعر، والموسم المقبل سيكون هناك الأفضل".

واختتم: "الزمالك فريق كبير، وكما قلت من قبل، بيراميدز هو من سيحدد بطل الدوري الموسم الجاري، والأقرب للقب الأهلي وبعده الزمالك".

بيراميدز يستعد لمواجهة الزمالك غدًا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.