"انتظروا 55 عامًا" .. آرني سلوت يتفاجأ بتصرف نوتنجهام فورست بعد فوزهم على ليفربول!

موقف لم يتوقعه مدرب ليفربول!

بعد فوز نوتنجهام فورست على ليفربول، وجد المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للريدز، نفسه في موقف غريب، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

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وحقق نوتنجهام فورست الفوز على ليفربول بهدف دون رد في ملعب أنفيلد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” إلى أن الضربة القاضية لسلوت كانت أثناء مروره بغرفة تبديل ملابس فريق فورست، حيث كانوا يشغلون موسيقى مخصصة عادة لصالات الرقص في إيبيزا.

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وأضافت الصحيفة: “غرفة الصحافة والمنطقة المختلطة اهتزت بسبب الموسيقى التي تم تشغيلها من جانب لاعبي نوتنجهام فورست بعد الفوز على ليفربول”.

وأشار أحد مراسلي الصحيفة إلى أنهم يقيمون حفلة كبيرة هناك، حيث كان من الصعب إلقاء اللوم عليهم أيضًا، إذ أنهم انتظروا 55 عامًا لتحقيق الفوز على ليفربول في أنفيلد.