آرسنال وجاري لينكر ينقذان شابًا من الانتحار

كرة القدم بها جوانب إنسانية أيضًا

ساعد نادي آرسنال والمحلل الإنجليزي جاري لينكر شابًا مصابًا بمتلازمة أسبرجر على تجاوز أزمة كادت تقوده إلى قرار الانتحار.

وهدد جيك كور، أحد جماهير نادي آرسنال المصاب بمتلازمة أسبرجر والتي هي أحد أشكال التوحد، بالانتحار على وسائل التواصل الاجتماعي.

مد كل من النادي اللندني واللاعب الإنجليزي السابق يدهما لمشجع شاب من لآرسنال والذي هدد بالانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقام الشاب جيك كور على حسابه على تويتر بالحديث عن رغبته في الانتحار بعد سقوطه في نوبة اكتئاب نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

بدأ الشاب يروي في تغريدة المعاناة التي يشعر بها في الوقت الحالي نتيجة العزلة حيث نشر الصورة بجوار صورة علبة أقراص مهدئة.

وعلق كور: "لقد سئمت من أن أكون وحدي، وأعيش مع متلازمة أسبرجر وأنا سئمت من العيش مع الاكتئاب والقلق ولا أرى أي سبب للمضي قدمًا في الحياة"

وبمجرد كتابة هذه التغريدة بدأت الجماهير في نشرها على أوسع نقاط من أجل البحث عن مساعدة الرجل وإنهاء معاناته وتنشيط الرغبة في الحياة بداخله.

وعرض عليه لينيكر بعدما وصلته التغريدة زيارة البي بي سي عبر حسابه، ودعاه إلى برنامجه "ماتش أوف دي داي" لإبداء رأيه في الشؤون الجارية في آرسنال. حيث قال "عرضي لا يزال قاظمًا، تعالَ وسوف نتأكد من وجود إيان رايت لأنني أعرف أنك تشجع آرسنال".

كان آرسنال مهتمًا أيضًا بالقضية حيث علق: "شكرًا لك على لفت انتباهنا إلى هذا، نحن نحاول الاتصال بالشاب لقد تم إبلاغنا أن الشرطة قد اتصلت به بالفعل،. شكرًا لعائلة آرسنال بأكملها لدعمهم، قلوبنا مع جيك"

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الجدير بالذكر أن دخول إنجلترا في الموجة الثانية لفيروس كورونا وظهور السلالة الجديدة منه هناك جعلت البلاد تدخل في حالة حجر من جديد بالطبع ستكون صعبة مع كل من يعانون مع العزلة.