آرسنال ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

آرسنال 0 × 2 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

14’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

13’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أوزيل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

12’ انطلاقة من مسعود أوزيل من خارج المنطقة لكن تدخل معه رودريجو هيرنانديز بقوة والحكم يحتسب خطأ لآرسنال

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كيفين دي بروينه لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

10’ خطأ لصالح لوكاس توريرا بعد تدخل قوي على جابرييل خيسوس

9’ إستحواذ علي الكرة من لاعبي أرسنال في منتصف الميدان لمحاولة إدراك التعادل

8’ عرضية من سياد كولاسينيتش من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ عرضية فى إتجاه جابرييل خيسوس على يمين المنطقة لكن أبعدها الحارس بنجاح

6’ ضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات آرسنال

5’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي آرسنال فى منتصف الميدان

الهدف جاء بعد انطلاقة من جابرييل خيسوس من الجهة اليسري ثم يمررها على حدود المنطقة إلى كيفين دي بروينه الذي سدد كرة قوية سكن الشباك بنجاح

2’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروينه

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كلاوديو برافو / جواو كانسيلو / أنجيلينيو / إيريك جارسيا / رياض محرز / بيرناردو سيلفا / أوليكساندر زينتشينكو

