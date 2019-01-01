آرسنال ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي 2019-20، وذلك على ملعب الإمارات

آرسنال 0 × 2 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

14’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

13’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أوزيل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

12’ انطلاقة من مسعود أوزيل من خارج المنطقة لكن تدخل معه رودريجو هيرنانديز بقوة والحكم يحتسب خطأ لآرسنال

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كيفين دي بروينه لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

10’ خطأ لصالح لوكاس توريرا بعد تدخل قوي على جابرييل خيسوس

9’ إستحواذ علي الكرة من لاعبي أرسنال في منتصف الميدان لمحاولة إدراك التعادل

8’ عرضية من سياد كولاسينيتش من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ عرضية فى إتجاه جابرييل خيسوس على يمين المنطقة لكن أبعدها الحارس بنجاح

6’ ضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات آرسنال

5’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي آرسنال فى منتصف الميدان

الهدف جاء بعد انطلاقة من جابرييل خيسوس من الجهة اليسري ثم يمررها على حدود المنطقة إلى كيفين دي بروينه الذي سدد كرة قوية سكن الشباك بنجاح

2’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروينه

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كلاوديو برافو / جواو كانسيلو / أنجيلينيو / إيريك جارسيا / رياض محرز / بيرناردو سيلفا / أوليكساندر زينتشينكو

يبدأ مانشستر سيتي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيدرسون / بينجامين ميندي / نيكولاس أوتامندي / فيرناندينيو / كايل ووكر / فيل فودين / رودي هيرنانديز / إيلكاي جوندوجان / رحيم ستيرلينج / جابرييل جيسوس / كيفين دي بروينه

البدلاء / ألكسندر لاكازيت / إيميليانو مارتينيز / دافيد لويز / ريس نيلسون / بوكايو ساكا / إميل سميث رو / جوزيف ويلوك

يبدأ آرسنال بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من بيرندلينو / سعيد كولاسيناك / كالوم تشامبرز / سوكراتيس باباستاثوبولوس / آينسلي ميتلاند نايلز / لوكاس توريرا / ماتيوجندوزي / جابرييل مارتينيلي / مسعود أوزيل / نيكولاس بيبي / بيير إيميريك أوباميانج

تشكيل الفريقين:

في المقابل، نجح آرسنال في الأسبوع الماضي بتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم تحت قيادة المدرب المؤقت ليونجبيرج، بعد أن قلب الطاولة على وست هام يونايتد في الديربي اللندني وحول تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية في مباراة تألق فيها الثنائي الجديد بيبي ومارتينلي.

يسعى السيتي لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية في الديربي ضد مانشستر يونايتد، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 14 نقطة وبات الفريق مهدد بما هو أكثر من مجرد عدم المنافسة على اللقب، وهو الابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.