ساري يختار طاقمه في يوفنتوس

ساري يستقر على جهازه الفني الجديد في يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تم الاستقرار على الجهاز المعاون للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ليكتمل الجهاز الفني لنادي يوفنتوس قبل بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وكان يوفنتوس قد قدم ساري رسميًا منذ حوالي ثلاثة أسابيع، ولكن الإعلان عن الجهاز المعاون له أخذ بعضًا من الوقت من أجل البحث.

وبشكل رسمي، سيكون جيوفاني ماوتوسيلو هو المساعد لماوريسيو ساري، بينما سيكون مدرب اللياقة هو دانييلو توجانشيني.

ولن ينضم المدافع المخضرم أندريا بارزالي إلى الطاقم التدريبي بعد، على الرغم من كون ذلك متوقعًا في المستقبل القريب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وسيحتاج انضمام بارزالي إلى اعتزاله أولًا، ومن ثم أخذ قسط من الراحة قبل العودة لمباشرة العمل الجديد كأحد أفراد الجهاز الفني.

وفي باقي تشكيل الجهاز، يأتي لوكا ستيفانيني ونيكوس تزوروديس لقيادة الطاقم الطبي مع وجود روبرتو ساسي المسؤول عن علوم الرياضة.

وهناك أيضًا ثلاثة محللي أداء من المنتظر وصولهم إلى تورينو، من بينهم ريكاردو سيريا، نجل أسطورة يوفنتوس غايتانو.

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يذكر أن يوفنتوس قد تعاقد في سوق الانتقالات حتى الآن مع الثنائي آرون رامسي وأدريان رابيو بشكل مجاني، في انتظار بقية تدعيمات الصيف.