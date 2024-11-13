"يلهثون وراء نجوم لا تُفيد" .. ثيو والكوت يرشح مهاجم من البريميرليج لإنقاذ ريال مدريد!

مهاجم مُناسب لآرسنال وليفربول أيضًا

يرى الإنجليزي ثيو والكوت، نجم آرسنال السابق، أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، هو أنسب خيار لقيادة هجوم ريال مدريد وإنهاء معاناة الفريق منذ انضمام الفرنسي كيليان مبابي.

وقال ثيو والكوت في مقابلة على "بي بي سي"، إنه يرى المهاجم السويدي يقود هجوم أحد الفرق الكبرى وأكثرها قربًا لطريقته آرسنال أو ريال مدريد، مشيرًا إلى أن إيزاك حل مثالي لقيادة هجوم فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضاف: "إيزاك من نوعية اللاعبين التي يحتاجها آرسنال حقًا، ولكن يمكنك القول إن الجميع يحتاج إلى لاعب مثله في فريقهم الآن، حتى ليفربول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع والكوت: "انظر إلى تشكيلة ريال مدريد الآن، إنهم يستهدفون النجوم، ويشترون هذه المواهب الرائعة، لكن في بعض الأحيان يضعونهم في مراكز لا يمكنهم فيها الأداء الجيد".

وأكمل: "إذا وضعت إيزاك في فريق ريال مدريد، فإنه سيفيدهم بطريقة مختلفة، خصوصًا مع قدرته على اللعب في مراكز مختلفة بخط الهجوم ما يجعله يمثل تهديدًا مستمرًا لمرمى الخصوم".

وختم نجم آرسنال السابق: "مع إيزاك، سيصبح ريال مدريد فريقًا متوازنًا. إنه أقرب شيء رأيناه إلى الفرنسي تييري هنري".

ولعب إيزاك (25 عامًا)، 9 مباريات في البريميرليج منذ بداية العام، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه، على الرغم من غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة، يبدو أن الإصابات تحترمه هذه المرة.

وترددت أنباء عن رغبة نيوكاسل في التخلص من لاعبين كبار، لتنظيف حسابات النادي والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وقد يكون الحل في بيع المهاجم السويدي الذي انضم للماكبايس مقابل 70 مليون يورو في 2022، وذلك لتخفيف أعباء خزائن النادي بشكل كبير.